◆大相撲初場所８日目（１８日、東京・両国国技館）東幕下２８枚目・矢後（押尾川）が西２８枚目・漣（さざなみ、伊勢ノ海）に外掛けで敗れ２勝２敗となった。タイミング良く相手の外掛けが決まってしまった。背中に土を付けた矢後は「敗因？先に上手を取られてしまったことですね」と振り返った。昨年の名古屋場所で６勝１敗の成績を残しながら、秋場所と九州場所は３勝４敗と２場所連続の負け越し。「早く十両に戻りたい