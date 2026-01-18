単勝オッズが１・３倍の１番人気に支持されていた断然の実績馬が馬券圏外となり、ＳＮＳでは悲鳴が上がっている。１８日に行われた中山７Ｒ・４歳上２勝クラス（中山競馬場・芝２２００メートル）は、単勝１・３倍の１番人気のレッドバンデ（牡４歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）が５着に敗れる波乱の決着。５番人気のフォリーウスが１馬身差で勝利を飾った。勝ち時計は２分１４秒５（良）。１２番枠から中団につけたレッド