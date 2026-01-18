◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１８日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）男子の個人第１８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、エースの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、合計２７４・２で２位に入り、地元開催で表彰台に立った。１回目に１３６・５メートルを飛び２位。逆転を狙った２回目は１３８・５メートルと飛距離を伸ばしたものの、ドメン・プレブツ（スロベニア）には届かなかった。１７日の個人第１７