昨季、新人でベストナインに輝いた楽天の宗山塁遊撃手が18日、鹿児島県徳之島町で自主練習を行い、プロ2年目の進化に意欲を示した。単独での鍛錬に励んでおり「一人での練習時間はシーズンに入るとなかなか取れない。日々成長、変化も感じながらやれている」と充実感をにじませた。テーマの一つは長打を増やすこと。昨季の112安打のうち、長打はその4分の1に届かない25本。「捉えた打球は低い打球が多かった。角度がもう少し上