ノルディックスキー・ワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ男子札幌大会（１８日・札幌大倉山＝ＨＳ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）――個人第１８戦が行われ、小林陵侑（チームＲＯＹ）が１３６メートル５０、１３８メートル５０を飛び、合計２７４・２点で今季７度目の表彰台となる２位に入った。２７７・７点のドメン・プレブツ（スロベニア）が２連勝で今季９勝目。二階堂蓮（日本ビール）が２４８・４点の６位で、中村