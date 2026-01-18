気象予報士の穂川果音さんが、自身のインスタグラムを更新。ボルドーカラーのノースリーブワンピース姿で今週の暖かさをアピールしました。【写真を見る】【 穂川果音 】 「少し軽めのコートでも過ごせるの嬉しいよね〜」ノースリワンピで季節先取りの暖かさをアピール穂川さんは「今週は季節先取りの暖かさ少し軽めのコートでも過ごせるの嬉しいよね〜」とシンガポールのマリーナベイ・サンズ横のパームツリーを背景にノース