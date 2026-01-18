アインシュタイン河井ゆずる（45）が17日放送のTBS系「人生最高レストラン」（午後11時30分）に出演。ゲスト出演した元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）に“クレーム”をつけた。河井は「これクレームなんですけど、フリーになられてすぐに”好きなタイプは？”みたいな話になるじゃないですか。そのときに隠れみのみたいに僕の名前を出す。絶対に僕じゃないはずなんです。ミュージシャンであり、サッカー選手とか