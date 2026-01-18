JALUXは、広島東洋カープと連携しオリジナルバッグ3商品を販売している。いずれの商品ともJAL客室乗務員のアイデアを取り入れた設計とした。「JALオリジナル カンフーバットが入るスリングバッグ」（11,000円）は、メガホンやカンフーバットを収める縦長ポケットと内側の小物用ポケットを備え、肩に掛けたまま開閉できる構造とした。「JALオリジナル トラベル圧縮オーガナイザー」（Sサイズ2,530円、Mサイズ2,860円）は、ユニフォ