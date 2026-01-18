人数とスペースを制限したゲーム形式のメニューで、ハイプレスをかけた室井彗佑が敵のパスに素早く反応。そのままダイレクトでミニゴールに流し込む。須藤大輔監督が「そうそう！ それがやりたいこと！」と声をかける。高い位置から積極的に奪いに行く。それは今季の横浜FCで１つのテーマになる。プレスのかけ方で、指揮官は身体の向きやアクションのタイミング、味方との距離などを細かく指導していた。「ハイプレスでは、一