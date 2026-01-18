講談師の神田伯山が１７日、Ｘを更新。「２年前も鳴った同じ場所」で再び独演会中に携帯が鳴ったといい、無念さをにじませた。伯山は「２年前も鳴った同じ場所。大阪羽曳野市独演会で高座中にまた携帯が鳴る」と、独演会の最中に、しかも２年前にも鳴った会場で再び携帯が鳴ったとつづった。「どんなにスタッフさんや前座が注意しても鳴る。他のお客様に申し訳ない」と無念さをにじませ「演者とお客様が作り上げるものである