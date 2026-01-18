お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が18日、TBS「サンデー・ジャポン」（日曜前9・54）に出演。「中道改革連合」（略称・中道）をイジった。立憲民主党と公明党が衆院選の選挙協力で結成した新党。16日、立民の野田佳彦、公明の斉藤鉄夫両代表らが会見に出席。斉藤氏は「新党名は中道改革連合。略して“中道”です」とスピーチした。野田氏は「中道は右にも左にも偏らず、解を見出していく。生活者の視点に立って、生活者