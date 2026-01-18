日本ハムの達孝太投手が18日、千葉県鎌ケ谷市の2軍施設で練習を公開し、先発ローテーションの一角としての自覚を示した。昨季は16試合の登板で8勝。飛躍を期し「2桁勝利は最低限。24、25試合は投げて勝ちたい」と意気込んだ。キャッチボールでは決め球のフォークボールなど変化球を交え、投球フォームを入念に確認した。球速と球威の向上を課題に挙げ、球に効率良く力を伝えられるようにスムーズな体重移動を心がけているとい