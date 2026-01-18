国内のスーパーやドラッグストアで業界の垣根を越えた競争が目立ってきた。人口減少で顧客の奪い合いが激しくなり、集客力を高めるために品ぞろえを拡充する動きが広がる。大手スーパー西友を買収したトライアルホールディングス（ＨＤ）の攻勢も、競争に拍車をかけそうだ。■ノウハウ共有トライアルは九州地方を中心にディスカウント店などを運営し、２０２５年に買収した西友を足がかりに全国展開を加速させている。今月に