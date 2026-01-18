歌手和田アキ子（75）が18日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。冒頭でいきなりおわびを述べた。スタジオに登場した和田は「どうもこんにちは」と笑顔で手を振りながら、「オープニングから申し訳ないんですけど…」と話し始めた。大きな拍手がやまない中、峰竜太（73）が「今ね、アッコさんが、のどの…」とフォロー。スタジオが静まると、和田が続いて「すみません、あのね、（番組終了の）3月まで病気