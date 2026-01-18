お笑いコンビ麒麟の川島明（46）が17日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0時28分）に出演。かつて名司会者もやっていた“二重帯”MC就任の野望を明かした。相方の田村裕（46）と出演した川島は「コンビで呼んでいただいて」とMCのかまいたちにあいさつ。田村は自伝「ホームレス中学生」のヒットでひと山当て、川島はTBS系バラエティー「ラヴィット」の司会として大活躍中。「コンビでそろうことがあんまり