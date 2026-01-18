中日は18日、春季キャンプ期間中の練習試合の追加日程を発表した。▼ 練習試合追加日程2月14日（土）：阪神（具志川）13：00（読谷組）2月17日（火）：日本ハム（名護）13：002月19日（木）：日本ハム（北谷）13：002月20日（金）：日本ハム（名護）13：00（読谷組）