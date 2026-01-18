中日は18日、WBC大会出場予定のウンベルト・メヒア投手（パナマ代表）、ランディ・マルティネス投手、クリスチャン・ロドリゲス選手、オマール・リナレス巡回コーチ（キューバ代表）は、3月の大会終了後に来日予定と発表した。メヒアは来日3年目の昨季25試合に登板して、2勝2敗12ホールド、防御率3.35だったが、リリーフでは21試合に登板して、防御率1.57と安定した投球を披露していた。