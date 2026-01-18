全国都道府県対抗男子駅伝（１８日、広島市平和記念公園前発着＝７区間＝４８キロ）で?シン・山の神?が圧巻のパフォーマンスを見せた。箱根駅伝の５区で区間新記録をマークした黒田朝日（青学大４年）は、岡山の３区（８・５キロ）にエントリー。５位でタスキを受けると、千葉の鈴木琉胤（早大１年）とほぼ同時にスタートする。埼玉の宇田川瞬矢（青学大４年）らと集団を形成するも、徐々にギアを上げて３位に浮上。先頭との差