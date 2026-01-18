レッズのエリー・デラクルス内野手（２４）が３月に開催される第６回ＷＢＣに出場しないことが１７日（日本時間１８日）、明らかになった。球団公式サイト「Ｒｅｄｓ．ｃｏｍ」のマーク・シェルドン記者が「この決定はレッズと協議の上、彼が大腿四頭筋の負傷から復帰したばかりだったため」と伝えた。デラクルスは１２月に発表された母国ドミニカ共和国代表の参加メンバーに名を連ねていたが、この発表は後にＳＮＳなどから削