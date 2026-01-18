投手3人、内野＆外野1人ずつ、マネージャーの計6人が入部社会人野球の「ENEOS」は16日、2026年シーズンの新加入の部員6名を発表した。東京六大学野球で活躍した右腕や、高校日本代表入りした大阪桐蔭のピッチャーをはじめ、指名漏れを経て再起を目指す逸材が多数揃っている。新たに加わったのは投手3人、内野・外野が1人ずつ、そしてマネジャーの計6名。投手陣は特に豪華なメンバーだ。智弁学園時代に甲子園準優勝を経験し、立