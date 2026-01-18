◆サッカー▽練習試合藤枝４（１―０、３―０、０―２）２いわき（１８日、鹿児島・桷志田多目的広場）＝３０分×３本Ｊ２藤枝は１８日、鹿児島県の桷志田（かくいだ）多目的広場でＪ２いわきとトレーニングマッチ（３０分×３本）を行い、４―２で勝利。今季から就任した元日本代表の槙野智章監督にとって、Ｊクラブでの初勝利となった。いわきは２月８日に初戦を迎える明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで同グループに入る