首位と6打差の13位に浮上した松山英樹＝17日（ゲッティ＝共同）【ホノルル（米ハワイ州）共同】米男子ゴルフの今季開幕戦、ソニー・オープンは17日、ハワイ州ホノルルのワイアラエCC（パー70）で第3ラウンドが行われ、59位から出た2022年大会覇者の松山英樹は7バーディー、2ボギーの65をマークして通算6アンダー、204で13位に浮上した。首位とは6打差。6位で出た金谷拓実は73と崩れ、69で回った平田憲聖と並び5アンダーで20位