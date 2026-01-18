北九州選抜女子駅伝は18日、北九州市小倉城歴史の道発着、一般5区間、高校生6区間の27・2キロのコースで行われ、大阪薫英女学院が1時間27分13秒の大会新記録で実業団チームを抑えてトップでゴールし8年ぶり4度目の高校の部優勝を果たした。一般の部はデンソーが1時間28分41秒で4年ぶり3度目の優勝を決めた。連覇を狙った京セラはデンソーと6秒差の2位だった。高校の部?大阪薫英女学院1時間27分13秒（大会新）?須磨学園