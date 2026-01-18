◆第31回全国都道府県対抗男子駅伝（18日、広島市・平和記念公園前発着、7区間48・0キロ）3区（8・5キロ）は、「シン・山の神」黒田朝日（青学大）が2人抜きの走りを見せた。【各区間の上位成績＆区間賞はこちら】【注目のオーダーリストはこちら】岡山県代表で出場した黒田は1位と46秒差の5位でたすきを受けると、2人を抜き、3位でつないだ。1位との差を23秒縮める好走だった。黒田は今年の箱根駅伝で5区の区間新記録を打