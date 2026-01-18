18日午後、新党「中道改革連合」を立ち上げた立憲民主党の野田佳彦代表と公明党の斉藤鉄夫代表は「ABEMA的ニュースショー」に出演後、新党に参加する議員について「排除の論理ではなく、包摂の論理でプロセスを進める」と話した。【映像】立憲・野田代表のコメント記者が「希望の党の時『排除の論理』があった」「原発再稼働容認、平和安全法制は憲法違反ではない、この2つを認められない議員は参加・公認できないのか」と質問