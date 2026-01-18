青森県八戸市で、住宅から火が出て焼け跡から2人が亡くなっているのが見つかりました。18日午前8時すぎ、八戸市吹上6丁目で、近くに住む人から「2階建て住宅の2階居室から煙が見える。爆発音が聞こえる」と消防に通報がありました。近所の人「家の中が朝起きたらくさくて、外出てみたら煙が充満していて、地面にも黒いかけらがいっぱい落ちていて」近所の人「下の部屋からボーンボーンと、何回も音がしてたもの」消防によりますと