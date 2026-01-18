タレントの大沢あかねさん（40）が2026年1月9日、自身のインスタグラムを更新。いつもと雰囲気が違うドレス姿を披露した。「AIではありません」大沢さんは、「台湾で変身してきました」といい、ゴージャスな紫のドレスを着こなすショットを4枚投稿。「AIではありません」とつづり、「自分で言うのもなんですが...結構、イケてるとおもいます」とコメントを添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、胸元がシースルー素材の