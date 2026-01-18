ラジオパーソナリティーでイケメン評論家の沖直実（61）が17日、都内で観客150人を集めて「第26回沖直実のいい男祭り2026年新春の陣」を開催した。2004年から始まり、斎藤工、城田優、津田健次郎、宮野真守などを輩出してきた。沖は「今日はツバがかかるくらい近いから、イケメンエキス、イケメン汁をたくさん浴びてください。お肌がツルツルになります」。イケメンたちに仕事、恋愛観について質問。1人、1人が女の子に告白す