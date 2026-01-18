カラーリングは阿武急オリジナルながら、国鉄713系がベースのデザインは国鉄電車のイメージを継承する8100形電車（画像：JR東日本東北本部）福島、宮城の両県をまたぐ、第三セクター鉄道・阿武隈急行（阿武急）の主力車両・8100形電車が2026年３月、仙台〜郡山をツアー列車として運行される。ツアー催行日は３月７日。仙台〜槻木と福島〜郡山はJR東北線乗り入れ、真ん中の槻木〜福島は阿武急の自社線。8100形の南北両方向のJR東北