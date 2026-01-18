1月18日、長崎ヴェルカのホームであるハピネスアリーナにて、Bリーグのオールスターイベント『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』が最終日を迎え、ユース選抜による『インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026』が開催された。 Bリーグ各クラブのユース有望選手が集うU18オールスターは、U18 JADE（ジェイド）とU1