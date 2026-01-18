キュー▶▶この作品を最初から読むゆるくて癒されるキャラクター「ちょこんとあざらし」がX上で話題沸騰中！手のひらサイズのあざらしは、優しい性格で食べることが大好き。会社員の同居人と共に、励まし合い支え合いながら穏やかな日々を過ごしています。また、街の中では人々を助けたり助けられたりと、優しい世界が描かれています。見ているだけで心が和む、小さなあざらしの日常をお届けします。※本記事はtapu著