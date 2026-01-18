全豪オープン大会期間：2026年1月18日～2026年2月1日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[トリスタン スクールケイト] 0 - 3 [コランタン ムテ] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第1日がオーストラリア メルボルンで行われ、男子シングルス1回戦で、トリスタン スクールケイトと第32シードのコランタン ムテが対戦した