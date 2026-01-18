介護を続けていると、心身の疲れやストレスを感じるのは自然なことです。無理を重ねると、介護うつや体調不良につながる恐れもあります。そんなときは一人で抱え込まず、介護サービスや公的支援を活用することが大切です。 本記事では介護に疲れたらどうすればいいのかについて以下の点を中心に紹介します。 介護疲れの要因とリスク 介護に疲れたら取るべき対応 介護疲れの対処法 介護に疲れたらどうすればいいのか