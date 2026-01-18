デンバー・ナゲッツ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2026年1月18日（日）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 121 - 115 ワシントン・ウィザーズ NBAのデンバー・ナゲッツ対ワシントン・ウィザーズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリードし36-29で終了