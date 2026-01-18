閉ざされた病室の窓の向こうに届けられたのは、母たちが紡いだ「希望の光」でした。去年、三重県で取材した「スマイル花火」。病気と闘う子どもたちに、笑顔を届けたプロジェクトです。そしてこの冬、岐阜の夜空にもあたたかな光が… 【写真を見る】病気と闘う子どもたちに「打ち上げ花火」を…感動の舞台裏に密着 5歳で旅立った息子にも届け「10分間のプレゼント」 闘病中の子どもたちは「季節が変わってもわからない」 岐阜市