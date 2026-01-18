現地１月17日に開催されたブンデスリーガの第18節で、藤田譲瑠チマと安藤智哉の日本代表コンビが所属するザンクトパウリが、強豪ドルトムントと対戦。終盤の失点により、２−３で敗れた。この試合で、今冬にJ１のアビスパ福岡から加入した安藤がブンデスリーガデビューを果たす。64分から途中出場し、３バックの右で奮闘した。３年前までJ３のFC今治でプレーしていた叩き上げの堂々デビューに、ファンからは次のような声が上