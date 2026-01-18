◇第31回全国男子駅伝(18日、広島、全7区間48.0km)全国男子駅伝が18日に行われ、青山学院大学の岡山・黒田朝日選手と埼玉・宇田川瞬矢選手がレース中に会話を交わす様子を見せました。中学生から社会人まで各世代がタスキをつなぐ都道府県対抗の男子駅伝。青山学院大学の4年生である黒田選手と宇田川選手はそれぞれ、岡山代表、埼玉代表として出場しました。3区中継地点では、黒田選手が先にタスキリレー。それでも宇田川選手が追