18日未明、島根県松江市の国道の交差点で、飲酒運転の疑いでパトカーが追跡していた普通乗用車が、倉庫に衝突する事故がありました。警察によりますと、18日午前3時50分頃、島根県松江市でパトロール中の警察官が、繁華街から出てきたふらついている普通乗用車を発見。確認のため停止を求めましたが逃走しました。パトカーはサイレンを鳴らして追跡しましたが、普通乗用車は信号無視を繰り返し、追跡からおよそ1分後に倉庫に突っ込