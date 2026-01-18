第19回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメントが1月18日、名古屋市の「ポートメッセなごや」で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と斎藤慎太郎八段（32）が2回戦の対局を開始した。振り駒の結果、先手番は斎藤八段に決まった。【中継】藤井六冠VS斎藤八段 注目の2回戦（生中継中）2月11日に大阪府高槻市で行われる準決勝進出をかけた注目の一戦が始まった。両者のこれまでの公式戦対戦成績は全10戦で、