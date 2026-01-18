元テレビ東京の森香澄が１７日、ＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。ＴＢＳの宇賀神メグアナのことを「友達」だと主張するも、宇賀神アナは首を傾げた。森は、番組アシスタントの宇賀神アナとは「学生時代からの友達です」と主張するも、宇賀神アナは「学生…？うん？」とびっくりの表情。森は「友達だよね？」と確認すると宇賀神アナは「う、うん。友達。９年前に１度ランチ」と説明した。「それ以降は？」と聞かれ森は