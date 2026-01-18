『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した秋田そな真っ白なモチモチ肌、うぶな笑顔がとにかくかわいい秋田生まれ＆秋田育ちの新星・秋田そなが、1月19日（月）発売『週刊プレイボーイ5号』に初登場。控えめな性格なのに、目を奪われるたわわなボディ。そのギャップが、たまらない。【写真】秋田そなの初登場グラビア＊＊＊【水着に軍手がかわいかったです】――今回は『週プレ』初撮り下ろし。秋から冬を感じる撮影だったけど