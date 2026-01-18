中日は18日、2月1日から始まる沖縄キャンプのメンバー振り分けを発表した。▼ 一軍：北谷組＜投手＞中西聖輝、橋本侑樹、櫻井頼之介、柳裕也、郄橋宏斗、涌井秀章、金丸夢斗、大野雄大、アルベルト・アブレウ、伊藤茉央、勝野昌慶、梅野雄吾、藤嶋健人、三浦瑞樹、近藤廉、松山晋也、カイル・マラー、牧野憲伸＜捕手＞石伊雄太、木下拓哉、味谷大誠、加藤匠馬＜内野手＞辻本倫太郎、田中幹也、オルランド・カリステ、村松