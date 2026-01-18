大人の着こなしで頼りになるブラックアイテム。あたたかみのあるカジュアルな冬素材でも、ブラックならきれい見えも叶いそうなのが嬉しいところ。【しまむら】には、この冬に1軍入りしそうなブラックアイテムが目白押し。プチプラながらもこだわりのシルエットや素材感などが、大人コーデを格上げしてくれるはず。毎日頼れそうな「1軍ブラックアイテム」をぜひチェックして。 絶妙な立体感が映える！ 大人の最旬ブラック