左から林修、山口智子（C）MBS 山口智子が、1月18日22時25分から放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」に出演。“ロンバケ”大ヒット後、ドラマから遠ざかった当時の思い…そして出合った“旅”の魅力…30年間で30カ国以上を訪れて思うことなどを語る。林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。2026年最初のゲストは「ロングバケーション」で視聴率36.7％を叩き出した平成の視聴率女王・山口智子