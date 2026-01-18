元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が17日に自身のアメブロを更新。何度もリピートしている朝食のメニューを公開した。【映像】工藤静香、ボリューム満点！カラフル食材のオシャレな朝食を披露この日、花田は「今日の朝食は」と切り出し、食卓の写真を公開。「白米、菜の花のおひたしサラダ、焼き鮭、あおさの味噌汁、生卵、コーヒー」と豪華な朝食メニューを紹介した。しかし、白米については「この前私が感覚で炊いた白米