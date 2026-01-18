ノルディックスキーのジャンプ男子は18日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考大会が全て終了し、小林陵侑（チームROY）二階堂蓮（日本ビール）中村直幹（フライングラボラトリー）の代表入りが確実になった。