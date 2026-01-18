ロックバンド「LUNA SEA」のギタリスト・SUGIZO（56）の公式サイトが18日に更新され、パーソナリティーを務めるラジオ番組、Fm yokohama「Rebellmusik」について、18日および25日放送をロックバンド「SOPHIA」松岡充(54)が代役出演すると発表した。公式サイトで「SUGIZOがDJを務めているラジオ番組、Fm yokohama『Rebellmusik』。現在、SUGIZOが信頼するアーティストの皆様に進行をお願いし、特別な形態にて放送しております。