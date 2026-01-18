苫小牧警察署は2026年1月18日、苫小牧市に住む会社員の男（32）を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。男は18日午前0時すぎ、苫小牧市表町3丁目の市道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いです。男は乗用車を運転中に、パトロールしていた警察車両をのぞき込むような行動をとっていました。不審に思った警察が男を職務質問して検査したところ、男の呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたというこ