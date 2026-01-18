◆大相撲▽初場所８日目（１８日、両国国技館）西幕下５６枚目・夢之富士（伊勢ケ浜）が、西幕下５４枚目・神谷（荒汐）を押し出して、１勝３敗となった。１７歳の新幕下は初白星を挙げ「安心した気持ちがある。不安で勝たないと勝たないといけない気持ちになって、緊張してしまっていた。勝ち越したような気持ち」と安どした。二番相撲で敗れた後には師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）から「気合を入れろ」とゲキを