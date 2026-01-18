◇NFLディビジョナルプレーオフ（2026年1月17日）NFC第1シードのシーホークス（西地区優勝）が地元シアトルで第6シードの49ers（西地区3位）に41―6で快勝し、スーパーボウルに出場した2014年シーズン以来11季ぶりにカンファレンスチャンピオンシップに進出した。第2シードのベアーズ（北地区優勝）―第5シードのラムズ（西地区2位）の勝者と対戦する。49ersのキックオフで始まった試合は、自陣5ヤードでキャッチしたシー